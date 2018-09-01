FİNANS

Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği alımı yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukcu: - "Kendi imkanlarımızla Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği almayı hedefliyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukcu, 2018 yılı için ayçiçeği alımını başlattıklarını belirterek, "Biz kendi imkanlarımızla Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği almayı hedefliyoruz." dedi.

Çubukcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeği veriminin bu yıl iyi olduğunu, Trakya bölgesinde 700 bin ton ayçiçeği hasadının yapılmasının beklendiğini söyledi.

Ayçiçeği veriminin dekar başına 200 ile 250 kilogram arasında değiştiğini belirten Çubukcu, "2018 yılı için ayçiçeği alımını başlatmış bulunuyoruz. 2018 yılında Trakya bölgesinde 700 bin ton ayçiçeği hasadı bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatifi olarak biz kendi imkanlarımızla Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çubukcu, bu yıl ayçiçeği veriminin iyi olduğunu ifade ederek, "Kooperatifteki arkadaşlarımız bu konuda gerekli bilgiye sahip ve gerekli çalışmalar yapılmış durumda. Bugünden itibaren de alım yapmaya başladık. Ayçiçeğini Uzunköprü ve Kırklareli'ndeki tesislerimizde işleyerek yine güvenli gıda olarak tarım marketleri ve diğer şubelerimizde satışa sunacağız." diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak çiftçiyi piyasada ezdirmeden, yüzünü güldürmek için çalıştıklarını aktaran Çubukcu, şöyle devam etti:

"Bir hafta içinde fiyatlarımız açıklanacak. Burada ayçiçeği alımı yaparken yöntemimiz şu, öncelikle emanet alım yapıp avans fiyatı açıklayacağız. Avans fiyatlar verilip gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra da fark ödemesi yapacağız. Geçen yıl yine bu şekilde 26 bin ton alım yaptık. Çiftçimiz bu alım şeklinden çok memnun oldu. Ürünümüzün, hasadımızın bol ve bereketli olmasını diliyoruz."

PARTNERKuzen paniğiKuzen paniği
830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı
İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkilediİdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alım ayçiçek Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Elimizi taşın altına koymaya hazırız

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Elimizi taşın altına koymaya hazırız

Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek

Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek

İEF'de partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema 'Teknoloji'

İEF'de partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema 'Teknoloji'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.