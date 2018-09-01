Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği alımı yapılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukcu, 2018 yılı için ayçiçeği alımını başlattıklarını belirterek, "Biz kendi imkanlarımızla Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği almayı hedefliyoruz." dedi.

Çubukcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeği veriminin bu yıl iyi olduğunu, Trakya bölgesinde 700 bin ton ayçiçeği hasadının yapılmasının beklendiğini söyledi.

Ayçiçeği veriminin dekar başına 200 ile 250 kilogram arasında değiştiğini belirten Çubukcu, "2018 yılı için ayçiçeği alımını başlatmış bulunuyoruz. 2018 yılında Trakya bölgesinde 700 bin ton ayçiçeği hasadı bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatifi olarak biz kendi imkanlarımızla Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çubukcu, bu yıl ayçiçeği veriminin iyi olduğunu ifade ederek, "Kooperatifteki arkadaşlarımız bu konuda gerekli bilgiye sahip ve gerekli çalışmalar yapılmış durumda. Bugünden itibaren de alım yapmaya başladık. Ayçiçeğini Uzunköprü ve Kırklareli'ndeki tesislerimizde işleyerek yine güvenli gıda olarak tarım marketleri ve diğer şubelerimizde satışa sunacağız." diye konuştu.