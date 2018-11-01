Trakya'da çiftçiye 125 milyon lira ödeme yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukcu, Trakya'da 2018 yılında çiftçiye 125 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi.

Çubukcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da 2018 yılında ayçiçeği başta olmak üzere, arpa, tane mısır ve silajlık mısır olmak üzere toplam 64 bin ton ürün alınıp tesislerde işlendiğini belirtti.

Çubukcu, her geçen yıl ürün alım kapasitelerinin arttığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Trakya'da çiftçiye bu yıl 125 milyon lira ödeme yaptık. Ortaklarımızın ödeme alışkanlığı çok yüksek. Bu sayede 44 kooperatifimiz yüzde 100 tahsilat yaparak kullandırdığı kredilerin tamamını tahsil etmiş oldu. Kimyevi gübre ve karma hayvan yemi başta olmak üzere satış fiyatlarımızı uygun hale getirerek, piyasa fiyatlarının çiftçi lehine oluşmasında katkı sağladık. Piyasa fiyatlarında denge unsuru oluşturmamız neticesinde sadece ortaklarımızın değil, kooperatiflerimizde ortak olmayan çiftçilerimiz de bundan olumlu yönde etkilendiler."