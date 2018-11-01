FİNANS

Trakya'da çiftçiye 125 milyon lira ödeme yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukcu: - "Trakya'da çiftçiye bu yıl 125 milyon lira ödeme yaptık"

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukcu, Trakya'da 2018 yılında çiftçiye 125 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi.

Çubukcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da 2018 yılında ayçiçeği başta olmak üzere, arpa, tane mısır ve silajlık mısır olmak üzere toplam 64 bin ton ürün alınıp tesislerde işlendiğini belirtti.

Çubukcu, her geçen yıl ürün alım kapasitelerinin arttığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Trakya'da çiftçiye bu yıl 125 milyon lira ödeme yaptık. Ortaklarımızın ödeme alışkanlığı çok yüksek. Bu sayede 44 kooperatifimiz yüzde 100 tahsilat yaparak kullandırdığı kredilerin tamamını tahsil etmiş oldu. Kimyevi gübre ve karma hayvan yemi başta olmak üzere satış fiyatlarımızı uygun hale getirerek, piyasa fiyatlarının çiftçi lehine oluşmasında katkı sağladık. Piyasa fiyatlarında denge unsuru oluşturmamız neticesinde sadece ortaklarımızın değil, kooperatiflerimizde ortak olmayan çiftçilerimiz de bundan olumlu yönde etkilendiler."

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul (Çanakkale ve İstanbul illerinin Avrupa yakası) illerinde 101 kooperatif, 46 bin 249 çiftçiye hizmet verdiklerine aktaran Çubukcu, çiftçilik yapan ortaklarının başta kimyevi gübre olmak üzere karma hayvan yemi, tarımsal motorin, tohumluk, zirai ilaç, tarımsal araç-gereç ve hayvancılık girdi ihtiyacını karşıladıklarını vurguladı.

Çubukcu, her zaman çiftçinin yanında olduklarını dile getirerek, "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak alınan ürünlerin işlenip vatandaşlara güvenli gıda olarak sunduk. Almış olduğumuz ürünlere piyasa fiyatının üzerinde ödeme yaparak ortaklarımızın gelir seviyesini yükseltmeye çalıştık. Ortaklarımıza bu sayede borçlarını ödemede de kolaylık sağladık. Ortaklarımızın ürünlerine doğal afetlere karşı tarım sigortası yaptırdık." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERTuristik kent günlerdir sular altındaTuristik kent günlerdir sular altında
İSO İstanbul PMI Ekim ayında hafif yükselişle 43.6 puandaİSO İstanbul PMI Ekim ayında hafif yükselişle 43.6 puanda
TMO fındık alımına başladıTMO fındık alımına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçi Ergin Çubukcu ödeme trakya

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BTSO'nun Ur-Ge çalışmaları bir ödül daha aldı

BTSO'nun Ur-Ge çalışmaları bir ödül daha aldı

BEDAŞ 'en yeşil ofisler' arasında ikinci oldu

BEDAŞ 'en yeşil ofisler' arasında ikinci oldu

'Yeşil altın' zeytinde hasat başladı

'Yeşil altın' zeytinde hasat başladı

Türkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyor

Türkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyor

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracat ekim ayında rekor kırdı (2)- Yeniden

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracat ekim ayında rekor kırdı (2)- Yeniden

Devletin, okullarda ve askeri birliklerde fındık dağıtması istendi

Devletin, okullarda ve askeri birliklerde fındık dağıtması istendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.