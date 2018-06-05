Trakya'dan nisanda 95 milyon dolarlık ihracat

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan nisan ihracat rakamlarına göre, Trakya bölgesinden yaklaşık 95 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya bölgesinin sanayi, tarım, turizm sektörleri ile her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi.

Tekirdağ'ın Trakya bölgesinin sanayi lokomotifi olduğunu ve ihracatının diğer illerle arttığını belirten Şahin, "Nisan ayında, Tekirdağ'dan 81 milyon dolar, Edirne'den 5,1 milyon dolar, Kırklareli'nden ise 9 milyon dolarlık ihracat yapıldı." diye konuştu.

Şahin, bölgeden daha çok Avrupa ülkelerine ihracat yapıldığını ifade ederek, "Tekirdağ'ın nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke Almanya olmuştur. Edirne ilinin en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan olduğunu görüyoruz. Bulgaristan'ı Libya, Tayland, Arnavutluk ve Angola takip etmiştir. Kırklareli'nin nisan ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığı ülke ise Polonya olmuştur. Polonya'yı Yemen, Bulgaristan, Almanya ve Benin takip etmiştir." bilgisini verdi.