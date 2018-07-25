TRAKYAKA'dan 27 projeye 8 milyon lira destek

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı tarafından (TRAKYAKA) "2018 Yılı Mali Destek Programları"nın sonuçları açıklandı.

TRAKYAKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 milyon lira hibe desteği verilecek program kapsamında, İktisadi Kalkınma Mali Destek Programında 6, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında ise 21 proje destek almaya hak kazandı.

İktisadi Mali Destek programında başarılı bulunan projelerin tamamı Tekirdağ'dan gelirken, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programında başarılı olan projelerin 4 tanesi Tekirdağ, 8 tanesi Kırklareli ve 9 tanesi de Edirne'den geldi.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, mali kaynağın, bölgede faaliyet gösteren işletmeler, kurum ve kuruşlardan gelecek başarılı projelere hibe olarak aktarıldığını belirtti.

Şahin, kurum olarak bölgeye verdikleri desteğin yenilikçi ve katma değerli ürün geliştirecek projelere olduğunu aktararak, "Geçtiğimiz yıllardan bugüne yaklaşık 78 milyon liralık bir tutarı yapılan sözleşmeler ile yararlanıcılara hibe olarak aktarmaya devam ediyoruz. Ajansın sağladığı bu hibelerle yararlanıcıların projeler kapsamında harcadıkları eş finansman rakamları ile bölgede 120 milyon liranın üzerinde bir kaynak hayata geçirilmiş oldu." ifadelerini kullandı.