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'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

TRAKYA çiftçisinin 'sarı gelin' diye adlandırdığı, altın gibi değerli ayçiçeğinin tohumları çiçek açtı.

'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA çiftçisinin 'sarı gelin' diye adlandırdığı, altın gibi değerli ayçiçeğinin tohumları çiçek açtı. Tarlalarda ayçiçekleriyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, kentte 1 milyon dönümün üzerinde alanda ekilen ayçiçeğinin son yağışların ardından çok iyi duruma geldiğini ifade ederek, rekor verim beklediklerini söyledi.
Trakya çiftçisinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan ayçiçeği tarlalarında tohumlar çiçek açarken, ovalar eşsiz bir manzaraya büründü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, kent genelinde 1 milyon dönümün üzerinde alanda ayçiçeği ekildiğini belirterek, son yağışların ardından rekor verim beklendiğini söyledi. Sağanağın buğday hasadını geciktirdiğini ve rekoltede düşüş yaşandığını kaydeden Yorulmaz, ayçiçeğinde ise sevindirici bir şekilde verimin yükseldiğini söyledi. Yorulmaz, "Ayçiçeğinde son hafta iyi yağışlar aldık. Çiftçiler arasında yağışlara sevinenler de var üzülenler de var. Çünkü yağışlar halen tarlada hasat edilmeyen buğdayın verimini düşürdü. Ayçiçeği için ise iyi oldu, verim arttı. Rekolte ayçiçeğinde yüksek olacak, çünkü iyi yağışlar gördü. Buğdayda verim sıkıntısı var ama ayçiçeğiyle bunu telafi edeceğiz. Bu zamanlarda dolu yağışından korkuyoruz. Ayçiçekte rekor bir yıl olacağını düşünüyorum. 200 bin dönümü merkez ilçede olmak üzere kent genelinde 1 milyon dönüm ayçiçek ekili. 1 milyon 600 bin dönümde buğday ekili durumda. Ayçiçek çiçekler açtı, açacaklar var. Ayçiçek fiziki olarak çok iyi durumda" diye konuştu.
DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU
Ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla Trakya'da ovaları sarıya boyadı. Yol kenarında bulunan ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşürken, vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı

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