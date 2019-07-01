Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA çiftçisinin 'sarı gelin' diye adlandırdığı ayçiçeğinin tohumları çiçek açarken, tarlalar sarıya boyandı. Daha önce köse hastalığının vurduğu ayçiçeği, ardından bitkiyi saran kurtlar nedeniyle üreticiyi büyük güçlük yaşarken, hastalıkları yenen ürün çiftçinin yüzünü güldürmeye başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu yıl ayçiçeğinde yaşanan kök ve ardından bitkiyi saran kurt üreticinin tarlasını 3-4 defa bozup tekrar ekmesine neden oldu. Bundan dolayı ayçiçeği üreticisinin girdi maliyeti arttı. Yüksek verim inşallah zararımızı karşılayacak" dedi.

Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği yağını karşılayan Edirne'de tarlalarda ekili ayçiçekler, çiçeklerini açarken, tarlalar da sarı renge boyandı. Trakyalı çiftçilerin 'sarı gelin' diye adlandırdığı altın gibi değerli ayçiçeği, 'köse, bozkurt' gibi hastalıklardan dolayı üretici yaklaşık 200 bin dekar arazide ürünü bozup tekrar ekmek zorunda kaldı. Kent genelinde yaklaşık, 1 milyon 200 bin dekar ekili arazide hastalık olmayan ayçiçeğinde ise üretici yüksek verim bekliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeğinin bu yıl hasatta yüksek verim bekledikleri fakat bitkide yaşanan hastalıkların üreticiyi üzdüğünü belirtti. Arabacı, "Bu yıl arpa ve buğdayın ardından ayçiçeğinde de verim artışı bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeğinde yaşanan kök ve ardından bitkiyi saran kurt üreticinin tarlasını 3-4 defa bozup tekrar ekmesine neden oldu. Bundan dolayı ayçiçeği üreticisinin girdi maliyeti arttı. Yüksek verim inşallah zararımızı karşılayacak " dedi.

Edirne'nin Büyükismailçe köyünde 700 dekar ayçiçeği eken üretici Erdal Akgün, ayçiçeğinde bu yıl yaşanan hastalıkların üreticiye zarar verdiğini söyledi. Hastalık nedeniyle ayçiçeği tarlalarını defalarca bozarak tekrar ektiklerini anlatan Akgün, "İlk ekilişten sonra ortaya çıkan köse hastalığı maalesef bizim ilk etapta boynumuzu büktü. Gerçekten çok uğraştık. Daha sonra 2-3-4 ve 5'inci defa tarlasını bozup tekrar ekim yapan arkadaşlarımız var. Köse hastalığından sonra da halk dilinde 'bozkurt' diye tabir edilen hastalıkta kurt, çıkan ayçiçeğini kesmeye başladı. Şu anda hala bu hastalıkla mücadele eden çiftçi kardeşlerimiz var. İlaçlar etkisiz kalıyor" dedi.

'HASTALIĞA BULAŞMAYAN AYÇİÇEĞİNDE YÜLSEK VERİM BEKLİYORUZ'

Edirne'de hastalığa bulaşmayan ayçiçeğinde yüksek verim beklediklerini belirten Akgün, "Hastalığa bulaşmayan ayçiçeğin durumu iyi. Bu tarlalardan yüzü güldürecek, yüksek verim alınacağı tahminindeyim. Tabi biraz yağış alırsak üst düzey verim alınır. Son büyümekte olan ayçiçeklerinin durumu da yağışlara bağlı" dedi. Ayçiçeği üreticisi Adnan Akıncıoğlu ise hasat öncesi yağan yağmurla verimin artacağını ifade ederek, "Kök hastalığı ile başlayan ekimler bazı arkadaşlarımızın tarlalarını bozup tekrar ekmek zorunda kaldı. Biraz masraflı oldu ama yağmurlarla birlikte hasatta zararı kurtaracağını tahmin ediyoruz. Ayçiçeğinde bir kaç yağış daha alırsak verim ve kalite daha çok artacaktır" dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği üreticileri de üründen yüksek verim beklerken, açıklanacak ayçiçeği alım fiyatların girdi maliyetlerine göre hesaplanmasını istiyor.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla Trakya'da tarlalar sarıya boyadı. Yol kenarında bulunan ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşürken, vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektirdi.