FİNANS

Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

TRAKYA çiftçisinin 'sarı gelin' diye adlandırdığı ayçiçeğinin tohumları çiçek açarken, tarlalar sarıya boyandı.

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA çiftçisinin 'sarı gelin' diye adlandırdığı ayçiçeğinin tohumları çiçek açarken, tarlalar sarıya boyandı. Daha önce köse hastalığının vurduğu ayçiçeği, ardından bitkiyi saran kurtlar nedeniyle üreticiyi büyük güçlük yaşarken, hastalıkları yenen ürün çiftçinin yüzünü güldürmeye başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu yıl ayçiçeğinde yaşanan kök ve ardından bitkiyi saran kurt üreticinin tarlasını 3-4 defa bozup tekrar ekmesine neden oldu. Bundan dolayı ayçiçeği üreticisinin girdi maliyeti arttı. Yüksek verim inşallah zararımızı karşılayacak" dedi. Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği yağını karşılayan Edirne'de tarlalarda ekili ayçiçekler, çiçeklerini açarken, tarlalar da sarı renge boyandı. Trakyalı çiftçilerin 'sarı gelin' diye adlandırdığı altın gibi değerli ayçiçeği, 'köse, bozkurt' gibi hastalıklardan dolayı üretici yaklaşık 200 bin dekar arazide ürünü bozup tekrar ekmek zorunda kaldı. Kent genelinde yaklaşık, 1 milyon 200 bin dekar ekili arazide hastalık olmayan ayçiçeğinde ise üretici yüksek verim bekliyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeğinin bu yıl hasatta yüksek verim bekledikleri fakat bitkide yaşanan hastalıkların üreticiyi üzdüğünü belirtti. Arabacı, "Bu yıl arpa ve buğdayın ardından ayçiçeğinde de verim artışı bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeğinde yaşanan kök ve ardından bitkiyi saran kurt üreticinin tarlasını 3-4 defa bozup tekrar ekmesine neden oldu. Bundan dolayı ayçiçeği üreticisinin girdi maliyeti arttı. Yüksek verim inşallah zararımızı karşılayacak " dedi. Edirne'nin Büyükismailçe köyünde 700 dekar ayçiçeği eken üretici Erdal Akgün, ayçiçeğinde bu yıl yaşanan hastalıkların üreticiye zarar verdiğini söyledi. Hastalık nedeniyle ayçiçeği tarlalarını defalarca bozarak tekrar ektiklerini anlatan Akgün, "İlk ekilişten sonra ortaya çıkan köse hastalığı maalesef bizim ilk etapta boynumuzu büktü. Gerçekten çok uğraştık. Daha sonra 2-3-4 ve 5'inci defa tarlasını bozup tekrar ekim yapan arkadaşlarımız var. Köse hastalığından sonra da halk dilinde 'bozkurt' diye tabir edilen hastalıkta kurt, çıkan ayçiçeğini kesmeye başladı. Şu anda hala bu hastalıkla mücadele eden çiftçi kardeşlerimiz var. İlaçlar etkisiz kalıyor" dedi. 'HASTALIĞA BULAŞMAYAN AYÇİÇEĞİNDE YÜLSEK VERİM BEKLİYORUZ' Edirne'de hastalığa bulaşmayan ayçiçeğinde yüksek verim beklediklerini belirten Akgün, "Hastalığa bulaşmayan ayçiçeğin durumu iyi. Bu tarlalardan yüzü güldürecek, yüksek verim alınacağı tahminindeyim. Tabi biraz yağış alırsak üst düzey verim alınır. Son büyümekte olan ayçiçeklerinin durumu da yağışlara bağlı" dedi. Ayçiçeği üreticisi Adnan Akıncıoğlu ise hasat öncesi yağan yağmurla verimin artacağını ifade ederek, "Kök hastalığı ile başlayan ekimler bazı arkadaşlarımızın tarlalarını bozup tekrar ekmek zorunda kaldı. Biraz masraflı oldu ama yağmurlarla birlikte hasatta zararı kurtaracağını tahmin ediyoruz. Ayçiçeğinde bir kaç yağış daha alırsak verim ve kalite daha çok artacaktır" dedi. Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği üreticileri de üründen yüksek verim beklerken, açıklanacak ayçiçeği alım fiyatların girdi maliyetlerine göre hesaplanmasını istiyor. DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU Ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla Trakya'da tarlalar sarıya boyadı. Yol kenarında bulunan ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşürken, vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektirdi.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdüTrakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü
Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyorAlmanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü

Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü

Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor

Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Domates üreticileri, fiyattan dertli

Domates üreticileri, fiyattan dertli

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.