Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Türk Hava Yolları(THY) 'Melekler Şehri' olarak da anılan Los Angeles hattında özellikle transit yolcu sayısındaki artışa paralel, sefer sayısını da artırma kararı aldı.Los Angeles hattında 8 yılda 1 milyon 734 bin yolcu taşıyan THY, bu hatta haftada 7 olan sefer sayısını 14 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 11'e çıkarma kararı aldı.THY, Los Angeles hattında İstanbul aktarmalı İran, İsrail, Lübnan, Hindistan, Ürdün, Suudi Arabistan’dan transit yolcularda ilk sıralarda yer alıyor.

İstanbul Havalimanı, doğu ile batı'yı birbirine bağlarken, hub(bağlantı merkezi) olarak ağırladığı yolcu sayısı da hızla artıyor. İstanbul Havalimanı ile beraber Türk Hava Yolları'nın transit yolcu sayısı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. İstanbul aktarmalı uçan yolcu sayısındaki artış 265’i uluslararası olmak üzere dünyanın 126 ülkesindeki 315 noktaya uçan Türk Hava Yolları’nın transit yolcu sayısı 8 ayda yüzde 8,5 artarak 16 milyona yükseldi. Türk Hava Yolları, transit yolcu potansiyelinin en yüksek olduğu uçuş noktalarından biri olan Los Angeles hattında özellikle transit yolcu sayısının artması ile beraber bu hatta sefer sayısını artırma kararı aldı.THY, haftada 7 sefer olan İstanbul

