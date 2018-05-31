FİNANS

TREDAŞ, kız öğrencileri enerji sektörüne teşvik ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

TREDAŞ tarafından düzenlenen "Enerji” temalı proje ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet ve tablet hediye edildi

İSTANBUL (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), ortaokulda okuyan kız öğrencileri enerji sektörüne teşvik etmek amacıyla Çorlu Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Abdullah Öğücü Ortaokulu'nda "Enerji” temalı proje ve resim yarışması düzenledi.

Şirket açıklamasına göre, TREDAŞ'ı da bünyesinde barındıran, enerji sektöründe öncü şirketlerden olan IC İÇTAŞ Enerji, Trakya bölgesinde eğitime verdiği önemi gerçekleştirdiği faaliyetleriyle ortaya koyuyor.

Kadınların iş hayatındaki istihdamının, cinsiyetler arasında adil ve eşitlikçi fırsatların sunulmasında farkındalığı arttırmaya yönelik olarak IC İÇTAŞ Enerji ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği kapsamında "Büyüdükçe Yarınsın" sloganıyla başlatılan çalışmalar, çok yönlü dayanışma ile sürdürülüyor.

Bu kapsamda, lise ve üniversite tercihlerinde, Endüstri Meslek Liselerinin elektrik bölümü ve Mühendislik Fakültelerinde elektrik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliğine dönük eğitim ve kariyer olanakları ile ilgili bilgilendirme yapan TREDAŞ, kız öğrencileri enerji sektörüne teşvik etmek amacıyla proje ve resim yarışması düzenledi.

Çorlu Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Abdullah Öğücü Ortaokulu'nda 8. Sınıf'ta okuyan kız öğrenciler yoğun bir katılım gösterdiği yarışmanın birinciliğini Ceren Koşar Kazandı.

Müjde Bodur ikinci olurken, Selin Kula da üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere TREDAŞ çalışanları ve okul yönetiminin katıldığı törenle bisiklet ve tablet hediye edildi.

Proje, kadın teknisyen, tekniker ve mühendislerin enerji sektöründe istihdam edilmelerinde süregelen dengesiz dağılımın giderilmesinde özellikle katkı yaratmayı ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit fırsatlar sunulmasını mümkün kılmayı, gerek sahada gerekse yöneticilik pozisyonlarında, kadınların aktif rol almalarını sağlamayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TREDAŞ yarışma

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