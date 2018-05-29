TREDAŞ, meslek liselerini destekliyor

İSTANBUL (AA) - Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) sponsorluğunda katıldığı 12. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda başarılı sonuçlar elde etti.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ'ın sponsorluğunda "Uyumlu Eşitlik Güçlendirir" projesi kapsamında Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü’nün katıldığı MEB 2018 Uluslararası Robot Yarışması, 9-11 Mayıs'ta Sivas’ta yapıldı.

12 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada 4 bin katılımcı, kategorilerinde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü, "Çizgi İzleyen Robot" kategorisinde 600 robot içinde 64. oldu. "Mini Sumo" kategorisinde ise 3 robotu çeyrek finale kaldı.

