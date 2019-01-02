FİNANS

Tren tekerlerinin yeterliliği Karabük'te test edilecek

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tren tekerinde dışa bağımlılığını azaltacak olan, KARDEMİR tarafından prototipi hazırlanarak bir süre sonra seri üretime geçilmesi planlanan tren tekerlerinin yeterlilik testleri Karabük'te gerçekleştirilecek - KBÜ Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun: - "KARDEMİR bu tekerlekleri ürettiğinde kalite kontrol testlerini, kabul ve yeterlilik testlerini akredite olan üniversitemizdeki laboratuvarda gerçekleştireceğiz" - "Elimizde yeterli imkanlar olursa kesinlikle hem savunma sanayi hem de otomotiv sanayisi ile ilgili ihtiyaç duyulan testleri de rahatlıkla yapabilecek kapasitedeyiz"

ERSİN TURAN - Türkiye'nin tren tekerinde dışa bağımlılığını azaltacak olan, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından ön üretimi hazırlanarak bir süre sonra seri üretime geçilmesi planlanan tren tekerlerinin yeterlilik testleri, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çelik Enstitüsü'nde yapılacak.

KARDEMİR tarafından yapılan, Türkiye'de "ilk ve tek" olma özelliği taşıdığı belirtilen enstitü 2013'te hizmet girdi.

Laboratuvardaki cihazlar eski adı Kalkınma Bakanlığı olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca sağlanan altyapı projesiyle temin edilerek üniversiteye kazandırıldı.

Enstitü, demir çelik sektörü başta olmak üzere tüm metal ve alışım sektörünün ihtiyaç duyduğu akredite test, kalite kontrol, danışmanlık hizmetlerini vermeyi, sanayi kuruluşları, üniversitelerle ortak araştırma ve geliştirme projeleri yaparak katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine dönük çalışmaların gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Enstitü içerisinde bulunan Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (MARGEM) yer alan laboratuvarlarda yapılan 25'in üstünde deney Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilirken verilen deney raporlarının tüm dünyada geçerliliği bulunuyor.

- "Rayların tüm kabul ve yeterlilik testlerini enstitümüzde yapıyoruz"

Enstitü müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü kurulmadan önce bölgede demir çelik sektörüne hizmet veren sanayi kuruluşlarının deneylerinin önemli bir kısmının şehir dışına, KARDEMİR'in bazı deneylerinin de yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Sun, bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarıyla projeler yapma imkanına sahip olduklarını belirterek, "KARDEMİR şu anda Türkiye'nin ilk ve tek ray üreten entegre tesisi durumunda. Dolayısıyla KARDEMİR'in üretmiş olduğu rayların tüm kabul ve yeterlilik testlerini enstitümüzde yapıyoruz. Son dönemde KARDEMİR'le beraber gerçekleştirdiğimiz rayın üst kısmının sertleştirildiği ve dünyada sayılı fabrikada üretimin olduğu 'Mantarı Sertleştirilmiş Ray' projesini Türkiye'de örnek olabilecek üniversite-sanayi iş birliği kapsamında hazırlamış olduğumuz projeyle neredeyse tamamlamak üzereyiz. Şu anda KARDEMİR mantarı sertleştirilmiş ray üretebilir konuma gelmiş durumda, hatta bu ürettiği rayları yurt dışına satabilir duruma gelmiş olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Ülkede üretimi olmayan, yurt dışından almak zorunda kalınan ve cari açığa ciddi etkisi olan tren tekerleği projesinin KARDEMİR tarafından yürütüldüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda tren tekerleğinin ülkemizde üretimi yok. Bunları dışarıdan almak mecburiyetindeyiz. Ama KARDEMİR yaklaşık iki yıldır bununla ilgili çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde bir tane örnek tren tekerleği üretimi gerçekleştirdiler. Şu anki temel hedefleri bunu seri üretim haline getirebilmek. Çünkü tren tekerleği ayrı bir proses, ayrı bir teknolojik gelişme anlamına geliyor. İnşallah KARDEMİR bu tekerlekleri ürettiğinde kalite kontrol, kabul ve yeterlilik testlerini akredite olan üniversitemizdeki laboratuvarda gerçekleştireceğiz."

- "Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan testleri yapabilecek kapasitedeyiz"

Laboratuvarlarda çalışan personelin, doktora çalışması yürüten uzman personel olduğunu aktaran Sun, "Elimizde yeterli imkanlar olursa kesinlikle hem savunma sanayi hem de otomotiv sanayisi ile ilgili ihtiyaç duyulan testleri de rahatlıkla yapabilecek kapasitedeyiz. Bunu gerçekleştirebilmemiz için bu testleri yapabileceğimiz ortam veya cihazların elimizde yeterli olarak bulunması lazım. Bu olduğu sürece bunu yapabilecek kapasitemiz ve uzmanlığımız mevcut ve yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Sun, bölgede ve ülkede yurt dışına hazırladığı ürünleri ihraç edebilen firmaların kabul ve yeterlilik testlerini enstitüde yaptırabildiğini dile getirerek, "Verdiğimiz raporlar sayesinde hiçbir şeye gerek kalmadan, dünyadaki herhangi bir ülkeye bunu kolaylıkla satmaları mümkün. Yurt dışından ülkemize ürün geliyorsa o ürünleri de kabul ve yeterlilik testlerini gerçekleştirebiliyoruz." dedi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldıAlaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldıTHY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demir Çelik Enstitüsü Karabük KARDEMİR KBÜ Prof. Dr. Yavuz Sun test

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Zamanda yolculuk yaptılar

Zamanda yolculuk yaptılar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.