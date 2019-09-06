İSTANBUL(AA) - Aylık 30 milyon tekil ziyaretçisiyle Türkiye’nin en büyük ve en hızlı büyüyen e-ticaret platformu Trendyol, 10,11 ve 12 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği Mega Eylül kampanyasını duyurdu.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, sadece 3 güne özel binlerce marka ve yüz binlerce üründe yapılacak mega indirimlerle 4 milyona yakın ürün satışı bekleniyor. Elektronikten ev eşyasına, süpermarketten anne-bebek ürünlerine, modadan kozmetiğe, kırtasiye ve okul malzemelerine kadar çok özel indirim fırsatları Trendyol’un akıllı alışveriş ustası müşterilerini bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Group Pazarlama Direktörü Erdem İnan, platformda yer alan markalarla birlikte geçen sene Kasım ayında ulaştığımız rakamlara yakın bir satış hacmi hedeflediklerini belirterek, "Trendyol’un her yıl geleneksel olarak Kasım ayında düzenlediği yılın en büyük indirimi Efsane Günler dışında, bu yıl okula dönüş döneminde de ihtiyaç duyulan alışverişi daha da canlandırmak amacıyla Mega Eylül kampanyasını düzenliyoruz.