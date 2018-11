Trendyol’a staj başvuruları başladı 

İstanbul,5 Kasım (DHA) - Türkiye’nin en büyük mobil teknoloji şirketi Trendyol start-up kültürünü deneyimlemek ve her gün daha da büyüyen e-ticaret sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencileri “Trendyol Intern Program 2019”a bekliyor.

Programa üniversitelerin endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği, ekonomi/iktisat ve işletme bölümlerinde okuyan 4. sınıf öğrencilerinin başvurması bekleniyor.

Staj kapsamında öğrenciler Trendyol’un insan kaynakları, operasyon, pazarlama, kategori yönetimi, finans, iş zekası ve planlama bölümlerinden birinde staj yapma imkanına sahip olacak.

Müşteri odaklı çalışarak, teknolojiyi hayatının her alanında kullanma deneyimi yaşayacak, data odaklı şekilde farklı programlar kullanarak Alibaba’nın Türkiye’deki stratejik ortağı Trendyol’un başarısına katkıda bulunacaklar.

Tüm stajyerler yer aldıkları ekibin çalışma alanına uygun yeni projeler geliştirerek, elde ettikleri iş sonuçlarından da sorumlu olacak.

Gerçek bir iş deneyimi yaşama fırsatı bulacak olan öğrenciler bu kapsamlı programla analitik düşünme becerilerini kullanırken, ekip çalışması deneyimi de kazanacak.

Müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmak üzere yola çıkan Trendyol, başarı ve gelişim odaklı, hedeflerini her yıl daha yükseğe koyan 2 binin üzerinde yetenekli ekibiyle Türkiye’nin en büyük internet işvereni konumunda yer alıyor.

Trendyol kapsamlı staj programıyla öğrencilerin kariyerleri için kendilerini geliştirebilecekleri pek çok imkanı da bir arada sunuyor. (Fotoğraflı)