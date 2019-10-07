Trendyol'da kombi satışları yüzde 600 arttı

Bu yıl A+ yoğuşmalı kombilere olan ilgi geçen seneye göre daha da arttı. Verimli ısınma açısından oldukça avantajlı olan doğal gaz ile ısı sağlayan kombiler, nüfus açısından yoğun olan illerde çok daha fazla rağbet görüyor. Kombi satışlarında İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de en yüksek satışlar yakalandı.

Trendyol'un açıklamasına göre, kış ayları yaklaşırken A sınıfı tasarruflu kombilere ilgi arttı. Kombi ürünlerinde uygun fiyat, yüksek marka çeşitliliği ve güvenli alışveriş arayışında olan üyeler tarafından e-ticaret platformunda yoğun bir şekilde kombi arandı.

- Kombi alınırken dikkat edilmesi gerekenler

Açıklamaya göre, internetten kombi alınırken özellikle evin metrekaresine en uygun performansı sağlayacak kombiyi seçmek için önce mutlaka evin büyüklüğü ve ısıtılacak odaların sayısına bakılmalı. Ayrıca, evin yalıtım sistemine de dikkat edilmeli. Özellikle kombi alırken ev sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli kriter, kombiyle birlikte petek yapılandırması olmalı.

Trendyol açıklamasına göre, otomatik kumanda ile çalışan ve 24 saat açık tutulabilen tasarruflu kombiler hem daha az yakıt tüketiyor hem de cihaz uzun ömürlü oluyor.

E-ticaret platform Trendyol, kombi satışlarında yıl genelinde yüzde 100 artış bekleniyor.

