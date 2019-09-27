Trendyol'dan, Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel indirim

İSTANBUL (AA) - Trendyol, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için özel olarak hazırlanan 4 gün sürecek olan kampanya kapsamında yüzde 60'a varan indirimli ürünleri hayvanseverlerle buluşturacak.

Trendyol'dan yapılan açıklamada, e-ticaret platformu, 4-7 Ekim'de gerçekleştireceği kampayla evcil hayvan ürünleri kategorisinde yer alan tüm kedi ve köpek mamaları, bakım ürünleri, kedi kumu gibi günlük ihtiyaç ürünleri, aksesuarlar, taşıma çantaları ve evcil hayvan eşyalarında yüzde 60'a varan indirim uygulandı.

En çok topaklanan kedi kumu ürünlerinin tercih edildiği 25 milyon üyeli Trendyol'da, köpek mamalarında ise Proplan kuru mamanın daha çok satıldığı kaydedildi.

Trenyol müşterilerinin en çok kedi oyuncaklarını incelediği belirtilen açıklamada, gelecek günlerde de birçok kategoride özel indirimlerin devam edeceği bilgisi verildi.

