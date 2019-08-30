FİNANS

Trendyol'dan "Mega Eylül İndirim Günleri" kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Trendyol'un 3 gün sürecek Mega Eylül İndirim Günleri kampanyası 10 Eylül'de başlayacak - Trendyol Group Pazarlama Direktörü Erdem İnan: - "Satışlarımızın yüzde 90’a yakınının yine mobil platformlar üzerinden yapılacağını tahmin ediyoruz. Mega Eylül İndirim Günleri'ne 3 günde toplam 20 milyon ziyaretçi bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Trendyol, okul alışverişi yapacak ebeveynler ve şehire dönecek çalışanlar için 3 gün sürecek, binlerce marka ve yüz binlerce üründe yapılacak "Mega Eylül İndirim Günleri" kampanyası 10 Eylül'de başlayacak.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, elektronikten ev eşyasına, süpermarketten anne-bebek ürünlerine, modadan kozmetiğe, kırtasiye ve okul malzemelerine kadar özel indirim fırsatlarını müşterilerine sunuyor.

Her yıl kasım ayında Efsane Günleri düzenleyen Trendyol, bu yıl okula dönüş döneminde anne-babaları ve üniversite öğrencilerini, şehre dönüş döneminde ise çalışanları unutmayarak Mega Eylül İndirim Günleri kampanyasını 10-12 Eylül'de yapacağını duyurdu.

Kullanıcılarına hızlı ve güvenli alışveriş deneyimini ulaşılabilir fiyatlarla sunmak üzere dönemsel olarak büyük indirim kampanyalarına imza atan Trendyol, bu eylülde de geleneği bozmuyor. Kampanya kapsamında, TV, radyo ve internet reklamlarıyla birlikte, influencer/blogger paylaşımları, sosyal medya desteği ve birkaç ilde açık hava mecralarında yoğun iletişim planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Group Pazarlama Direktörü Erdem İnan, Mega Eylül İndirim Günleri kampanyasıyla geçen sene kasım ayında ulaştıkları rakamlara yakın bir satış hacmi hedeflediklerini belirtti.

İnan, Trendyol’un her yıl geleneksel olarak kasım ayında düzenlediği yılın en büyük indirimi Efsane Günler dışında, bu yıl okula dönüş döneminde de ihtiyaç duyulan alışverişi daha da canlandırmak amacıyla Mega Eylül kampanyasını düzenlediklerini vurgulayarak, "Platformumuzda yer alan markalar ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanına ekonomik hareket getireceğiz. İhtiyaçların ve buna bağlı olarak harcamaların oldukça arttığı yılın bu döneminde anne-babaların ve üniversite öğrencilerinin yanında olarak, onlara bütçe dostu mega indirimlerle alışveriş yapma imkanı sağlayacağız. Satışlarımızın yüzde 90’a yakınının yine mobil platformlar üzerinden yapılacağını tahmin ediyoruz. Mega Eylül İndirim Günleri'ne 3 günde toplam 20 milyon ziyaretçi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

- E-ticaret en çok yeni evlenenlere yaradı

Öte yandan evlenecek çiftlere cazip ödeme ve indirim fırsatları sunarak kampanyaların daha cazip hale geldiği Trendyol’da, düğün sezonunda beyaz eşya satışları yüzde 160 arttı.

Evlilik telaşında mağaza dolaşmak yerine düğününe odaklanan çiftlerin yardımına online alışveriş koştu. Yeni evlenecek çiftler, Trendyol’un sunduğu cazip düğün paketi fırsatlarını değerlendirdi. Geçen yıla göre satışların yüzde 160 arttığı beyaz eşya kategorisinde çiftler en çok ocak, çamaşır makinası ve buzdolabı satın aldı.

Trendyol, düğün paketlerinde buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın ve ocak çiftler tarafından yoğun ilgi görürken, kurutma makinası, ankastre cihazlar ve derin dondurucular da tercih ediliyor. Trendyol ekonomik düğün paketleri, 999 liradan başlarken, ürün çeşitlerine göre fiyatlar 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)
Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklamasıBakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trendyol

En Çok Okunan Haberler

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Piyasalar pazartesi gününe odaklandı!

Piyasalar pazartesi gününe odaklandı!

En düşük memur maaşı belli oldu!

En düşük memur maaşı belli oldu!

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

Bolu'da patates hasadı başladı

Bolu'da patates hasadı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.