FİNANS

Trenlerde "Trenkart" ile indirimli yolculuk

FİNANS HABERLERİ  | 21.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT ile ana hat ve bölgesel trenlerde kullanılan "Trenkart" indirimli yolculuk imkanı sağlıyor - Ücretsiz sahip olunabilen kart kapsamında 5 biniş için yüzde 20, 10 biniş için yüzde 25, 15 biniş için yüzde 30, 20 biniş için yüzde 35, 30 biniş için yüzde 40 indirim uygulanıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel trenlerde kullanılan "Trenkart" sayesinde indirimli yolculuk yapılabiliyor.

AA muhabirinin TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirketin "Trenkart" uygulaması, Elektronik Yolcu Bilet Satış Sistemi'nin (EYBİS) hizmete alınmasının ardından 1 Ekim 2015'te başladı.

Bu kapsamda, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT ve hızlı trenlerin (HT) yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde geçerli Trenkart, yolculara yüzde 20 ile 40 arasında değişen oranlarda indirim sağlıyor.

Trenkart hizmetlerinden yararlanmak isteyen yolcuların şirketin resmi internet sitesi üzerinden veya iş yerlerine gelerek üyelik formu doldurması gerekiyor.

Üyeliğin onaylanmasının ardından sistem tarafından verilen müşteri numarasıyla gişe, internet ve mobil satış kanallarından indirimli yer numarası alınabiliyor. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından belirlenen şartlarla müşterilere farklı seçenekler sunuluyor.

- Biniş bazlı seyahat paketleri

"Ön ödemeli seyahat paketleri", YHT'lerde yolcu tarafından belirlenen mevkilerde, 60 gün içinde kullanılmak şartıyla 5, 10, 15, 20 ve 30 biniş imkanı sağlıyor. Paketlerde seyahat sayısı çoğaldıkça yolcuya sağlanan indirim oranı da artıyor. Buna göre, 5 biniş için yüzde 20, 10 biniş için yüzde 25, 15 biniş için yüzde 30, 20 biniş için yüzde 35, 30 biniş için yüzde 40 indirim uygulanıyor.

"Abonman paketleri" ise YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde belirlenen mevkilerde, yolcu tarafından istenilen iki istasyon arasında, günde bir gidiş bir dönüş için kullanılıyor. Bu paketten 30 günlük süre içinde yararlanılabiliyor. Abonman paket ödemeleri, EYBİS Sistemi'nden "sistemsel" veya "fiks ücret" şeklinde yapılabiliyor.

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EYBİS Sistemi Ön ödemeli seyahat paketleri taşımacılık aş TrenKart

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