Trinova lensi canlı cerrahi ile hastalara implante edildi

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology tarafından Türkiye'deki Ar-Ge merkezinde geliştirilerek üretilen tüm dünyada patent başvuruları yapılan dünyanın ilk ve tek sinüzoidal trifokal göz içi lensi trinova, canlı yayında gerçekleştirilen ameliyatlarla hastalara implante edildi.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) tarafından düzenlenen Canlı Cerrahi Günleri’nin ikincisi İstanbul’da gerçekleşti.

Organizasyon sırasında yapılan canlı ameliyatlar ile katarakt, refraksiyon ve vitrektomi cerrahisindeki son gelişmeler ve yeni teknikler gözler önüne serildi.

VSY Biotechnology tarafından Türkiye’deki Ar-Ge merkezinde geliştirilerek üretilen ve tüm dünyada patent başvuruları yapılan ilk ve tek sinüzoidal trifokal göz içi lensi Trinova; Prof. Dr. İlker Toker ve Doç. Dr. Banu Acar’ın canlı yayında gerçekleştirdiği ameliyatlar ile hastalara implante edilerek, hastaların katarakt ve göz kusurları düzeltildi.

Ameliyatlarda; VSY Biotechnology’nin Seamless Vision Technology (SVT) tekniği ile üretimini gerçekleştirdiği Trinova lensi hastalara implante edilirken, gözü koruyucu bir madde olarak yine VSY Biotechnology tarafından çeşitli yoğunluklarda üretilen biyoteknolojik ürün "Protectalon" uygulandı.