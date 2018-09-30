FİNANS

Tropik fırtınanın etkisi azalıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 13:29 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: - Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü - Sistemin hızı azalırken Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini yarın akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor - Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor

Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtınanın Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket ettiği, burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştüğü, sistemin hızının azaldığı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Alçak basınç merkezi halen Ege Denizi’nin batısında ve Yunanistan’ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam ediyor.

Sistemin hızı azalırken Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini yarın akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor. Alçak basınç merkezine dönüşen tropik fırtına ile yurdun batı kıyı illerinde (Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne ve İstanbul’da) bugün meydana gelecek yağışların metrekareye 50-75 kg civarında düşmesi bekleniyor. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor.

Rüzgarın bugün Güney Ege’de güney ve batı, Kuzey Ege ve Marmara’da kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın yarın Güney Ege’de etkisini kaybedeceği, bununla birlikte Kuzey Ege ve Marmara’nın batısında, yönünü kuzeydoğudan güney batıya çevirerek, yarın akşama kadar etkili olacağı (50-70 km/saat) tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tropik fırtına

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