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Tropik meyveler çiçek açtı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Güney Amerika ve Güney Asya kökenli tropik ağaçlar çiçek açtı ve meyveler oluşmaya başladı.

Tropik meyveler çiçek açtı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Güney Amerika ve Güney Asya kökenli tropik ağaçlar çiçek açtı ve meyveler oluşmaya başladı. 20'nin üzerinde türde tropik meyvenin üretildiği ilçede 'mango', 'papaya', 'pitaya', 'passiflora', 'guava', 'litchi', 'longan' yaz aylarında hasat edilecek.
Türkiye'nin tropik meyve cenneti Gazipaşa başta olmak üzere Antalya'nın bazı sahil bölgelerinde tropik meyve üretimi yaygınlaşmaya başladı. Muz ve avokado gibi tropik meyve üretimiyle uzun yıllardır tanınan bölgede, artık, pek çok kimsenin daha önce adını duymadığı türde tropik meyveler de üretiliyor.
TROPİK MEYVE PROJESİ
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü iş birliğinde 2013 yılında, 'Değişik Tropik Meyve Türlerinin Antalya Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar' başlıklı proje hazırlandı. Proje kapsamında 2014 yılında ABD'nin Florida eyaletinden deneme amaçlı 'passiflora- çarkıfelek', 'litchi', 'pitaya- ejder meyvesi', 'longan', 'guava' ve 'mango' fidanları getirtildi.
PASSİFLORA VE PİTAYAYA TESCİL
Bu fidanlarla, eskiden köy statüsündeki Gazipaşa'nın Macar, Çobanlar ve Yakacık mahallelerindeki çiftçilerin arazilerinde deneme bahçeleri kuruldu. Elde edilen başarılı sonuçlar üzerine 'ejder meyvesi' de denilen 'pitaya' ve 'mango' gibi bazı türler özellikle çiftçiler tarafından benimsendi ve ekim alanları hızla artmaya başladı. Ayrıca BATEM tarafından, passiflora ve pitaya tescil edildi.
ALMANYA'DAN GELİP TROPİK BAHÇE KURDU
Almanya'da emekli olduktan sonra Yakacık Mahallesi'ne yerleşerek 15 dönümün üzerinde alanda muz yetiştiren makine mühendisi Yaşar Dağtekin, arazisinde BATEM'e tropik meyve deneme üretimi için yer tahsisi yaptı. Bahçesini tropik meyvelerle donatan Dağtekin, mango, avokado, kahve, papaya, pitaya, passiflora, guava, litchi, longan gibi çok sayıda tropik meyve yetiştiriyor.
ÇİÇEK AÇTI, HASAT YAZIN
Tropik meyve türlerinin çiçek açma ve çiçeklerin meyveye dönüşme zamanı olduğunu belirten Dağtekin, 'çarkıfelek' de denilen 'passiflora' ve 'mango' meyvelerinin hem çiçek hem de meyve oluşma dönemlerinde olduğunu kaydetti. Meyvelerin olgunlaşma dönemlerinin ise haziran ayı sonu itibarıyla başlayıp yaz boyu devam ettiğini anlatan Dağtekin, en çok ilgi görenlerin pitaya, passiflora, mango gibi meyveler olduğunu kaydetti.
TANE İLE SATILIYOR
Tropik meyve türlerinin fiyatlarına bakıldığında ise üretici satışı olarak tanesi 15 liradan, kilogramı 60-70 liraya kadar olan bu meyveler, sadece hipermarketlerin raflarında bulunabiliyor. Bu meyvelerden passiflora dikildiği ilk yılda ürün veriyor, ayrıca yılda iki kez meyve alınabiliyor. Olgunlaştığında kırmızıya yakın bir renge bürünerek ağaçtan kendisi düşerek hasadı da çok kolay olan passiflora üreticiden tane olarak 2- 2,5 lira, kilogram olarak da 30 TL'ye satılıyor. İçi kiviyi andıran meyvenin kendine özgü çok özel bir aroması var.
PİTAYA 10- 15 LİRA
Tanesi 10-15 liradan alıcı bulan pitayanın meyve kısmı da mor ve beyaz renkleri ve tadıyla büyük ilgi çekiyor. Bir meyvenin ağırlığı ise 450 gramdan başlayıp 1 kiloya kadar çıkıyor. İthal mangolara göre çok daha lezzetli olan yerli mangonun kilogramı da 30- 40 TL arasında değişiyor. Kardeş meyveler olarak anılan 'litchi' olgunlaştığında dışı kırmızı renge, 'longan' ise yeşile dönüşüyor. İkisinin de içi beyaz ve birbirine çok benziyor. Ancak litchi tadı ve görünümüyle longandan daha ön plana çıkıyor. Kilogramı ise üreticiden 60- 70 TL'ye alıcı buluyor. Bazı marketlerde 3- 4 adedi 20 TL'ye satılıyor. Görüntü ve tat olarak litchiye benzeyen longan ise ekim ayına doğru meyve veriyor.

FOTOĞRAFLI

Tropik meyveler çiçek açtıTropik meyveler çiçek açtıTropik meyveler çiçek açtıTropik meyveler çiçek açtı

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