FİNANS

Tropik meyveler fuarda görücüye çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 17:52 | Son Güncelleme

Antalya'da 12. Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı

Tropik meyvelerin tanıtıldığı Gazipaşa Tarım Fuarı, 12. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki yılda bir düzenlenen fuar, Gazipaşa Belediyesi Fuar Alanı'nda açıldı. 79 firmanın katıldığı fuarda, özellikle mango standı üreticilerin yoğun ilgisini çekti.

Gazipaşa Tarım, Kültür, Turizm, Eğitim ve Yardım Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, açılış töreninde, ilki 1998 yılında düzenlenen fuarın bu yıl 12'ncisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar ise tarım sektörünün ilçe için önemine değinerek, "İlçemiz ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olma yolunda çok hızlı adımlar atmaya başladı. 2018 verilerine göre, ilçemizde 518 bin 142 ton tarımsal üretim yapılmış ve bu üretimden dolayı ilçe ekonomimize 1 milyar liranın üzerinde ekonomik katkı sağlanmıştır." diye konuştu.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de bölge ikliminin tropik meyve yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu vurguladı.

Mango fidanı üreticisi Mustafa Ezici, Gazipaşa'da 5 bine yakın mango ağacı olduğunu, Türkiye'den Avrupa ülkelerine bu meyvenin ihraç edilebileceğini anlattı.

Fuar, 3 gün açık kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
antalya fuar Gazipaşa tarım

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