Tropikal meyve üreticilerinde hedef Avrupa pazarı

AYŞE YILDIZ/YUNUS UĞUR - Mangodan ejder meyvesine, avokadodan liçiye kadar birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, Avrupa pazarına odaklandı.

Gazipaşalı çiftçiler, bakımı daha kolay, getirisi daha yüksek olduğu için özellikle son yıllarda tropikal meyve üretimine yöneldi. Uzun yıllardır muz üretiminde önemli yere sahip ilçede, avokadoyla başlayan tropik meyve üretimi, Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee), longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya, ejder meyvesi, guava, Türk kahvesi ve çikolata meyvesi gibi ürünlerle devam etti.

Tropikal meyvelerden muzun iki, avokadonun tüm çeşitleri, ejder meyvesinin iki çeşidiyle passifloranın tescili alındı. Lezzeti, aromasıyla dikkati çeken tropik meyvelerden ejder meyvesinin tanesi 25, mangonun 35, papayanın 12, liçinin ise kilogramı 130 liradan alıcı buluyor.

Kentte en fazla üretimi yapılan muz ve avokado için pazar oluşturularak farklı ülkelere ihraç ediliyor ancak diğer tropikal ürünler, lüks otellerde, büyük marketlerde ve pazarlarda satılıyor. Taneyle satılan tropikal meyvelere yabancı turistler de ilgi gösteriyor.