Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, trüf mantarının dünyada 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu belirterek, "Hedefimiz, ekonomistlerin tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) dünya pazarlarının aranan mantar türü trüf için 350 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlendi ve bu doğrultuda Türkiye'de 357 hektar alanda trüf bahçesi kuruldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bekir Pakdemirli, trüf mantarının Türkiye'de 200'e yakın aile için geçim kaynağı olduğunu bildirdi.

Pakdemirli, "Çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı trüf mantarının fiyatı, türü, cinsi ve kalitesine göre 100 ile bin 500 avro arasında değişmektedir." ifadesini kullandı.