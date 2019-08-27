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Trump: AB ile gümrük vergisi olmadan da anlaşabiliriz

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 08:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda, gümrük vergisini gündeme getirmeden de anlaşabileceklerini söyledi.

İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda, gümrük vergisini gündeme getirmeden de anlaşabileceklerini söyledi.
G7 Zirvesi ardından Biarritz'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamadan ABD ile Avrupa Birliği'nin adil bir ticaret anlaşmasına varabileceklerini düşündüğünü söyledi.
Avrupa Birliği ile ticaret konularında müzare etmenin zorlu olduğunu ifade eden Trump, "Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapmaya çok yakın olabiliriz, çünkü onlar tarife istemiyorlar. Tarife rotasında ilerlemeden AB ile bir anlaşma yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.
ABD ile AB arasındaki ticaret görüşmelerinde, otomotiv sektöründeki gümrük vergisi konusunun yanında, tarımsal ürünlerin de kapsama alınması konusundaki görüş ayrılığı da etkili oluyor.

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