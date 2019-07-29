FİNANS

Trump: AB ve Çin faizleri indirirken Fed hiçbir şey yapmıyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Temmuz (DHA)

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