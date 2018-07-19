Trump: AB yetkilileri ticaret anlaşması yapmak istiyor

İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Washington'u ziyaret edecek olan Avrupalı liderlerin, büyük ölçüde otomobil gümrük tarifelerine odaklı bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmaya çalışacaklarını söyledi.

Beyaz Saray'da gazeteciler ile bir araya gelen Trump, AB Komisyonu Başkanı Juncker'in 25 Temmuz'da yapacağı ziyarette otomobil ithalatına gümrük tarifelerini tartışacaklarını belirtti.

Trump, ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 2.5 gümrük vergisi uyguladığı bir dönemde AB'nin yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasının adil olmadığını belirtirken, "bu adaletsizlik giderilmediği takdirde" gümrük vergilerini artırma tehtidini yineledi.

"Bizimle müzakere etmek için 25 Temmuz'da gelecekler" diye konuşan Trump, "Eğer adil bir müzakere olmaz ise büyük bir karşılığı, cezası olur. Kullanmak istemediğimiz ancak, muazzam güçlerimiz var" diye ekledi.

