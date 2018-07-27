Trump: ABD bu yıl yüzde 3’ün çok daha üzerinde büyüyebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Temmuz (DHA) - ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4.1 büyüdüğünün açıklanmasının ardından Beyaz Saray’da bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump “2018’de yıllık büyüme yüzde 3’ün çok daha üzerinde olabilir” dedi.

ABD 2. çeyrekte beklentiler doğrultusunda yüzde 4.1 büyüdü. 2017 yılında yüzde 2.3 büyüyen ABD ekonomisi 14 yıldır yüzde 3’ün üzerine geçmedi.

ABD büyümesinin on yılda iki katına çıkabileceğini vurgulayan Trump, konuşmasında şunları söyledi:

“Sonuda Amerika tekrar ayakta çünkü sonunda ‘Önce Amerika’ diyoruz.

“Bugün açıklanan büyüme verileri ‘çok sürdürülebilir’ ve Amerika çok daha ileri gidecek.

“Tüm dünyaya ekonomimize imreniyor.

“Yıllık büyümenin yüzde 3’ü geçebileceği bir yolda ilerliyoruz ve yüzde 3’ün çok daha üstünde de olabilir.

“Ekonomik bir mucizenin etkilerini görüyoruz.

“Hükümet olarak tarihi oranlarda bir ekonomik toparlanma sağladık.

“ABD büyümesi on yılda iki katına çıkacak.

“İmalat isthidamı sahip olduğumuz en harika şey.

“Tarihi düzeylerde bir ekonomik büyüme kaydettik.

“200 bin istihdam kaybetmiştik bir önceki hükümette.

“İstihdamı yok eden düzenlemeleri kaldırdık.

“3.7 milyon iş yarattık seçimden beri. Kimse bu rakamları öngöremezdi.

“Tarihteki en uzun istihdam artışını yaşıyoruz.

“Tarihte 1957’den bu yana ilk kez sıvı doğalgaz ihracatçısı konumuna geldik.

“Kongre’deki Cumhuriyetçiler sayesinde



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