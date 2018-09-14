"Trump, ABD halkına yalan söylüyor"

SAN FRANCİSCO (AA) - ABD Eski Dışişleri Bakanı John Kerry, dünyanın iklim değişimiyle mücadelede küresel anlamda ihtiyaç duyulandan çok uzak bir noktada olduğunu belirterek, "İklim değişimi ve küresel ısınma konusunda şu an karşılaştığımız her problem çözülebilir. Karamsar olmak istemiyorum ancak konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir başkan, ABD halkına yalan söylüyor." dedi.

Kerry, Küresel İklim Hareketi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan ve 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşması'nda ABD'nin, Çin gibi küresel iklim hareketine etkisi büyük olan ülkeleri ikna etmek için çok çaba sarfettiğini söyledi.

Mevcut durumda, ABD'nin bu anlaşmadan çıkma kararının büyük bir hata olduğuna işaret eden Kerry, "Paris Anlaşması her ulusun yerine getirebileceği adımları içeriyordu, Kyoto Protokolü öyle değildi ancak Paris Anlaşması her ulusun yapabileceği bir işti. Ben, Paris Müzakereleri'ni yönetmek gibi çok önemli bir şerefe nail oldum, bu anlaşma için yaklaşık 700 gün müzakere yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.