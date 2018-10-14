FİNANS

Trump: ABD Türkiye ilişkileri iyi, hatta mükemmel olabilir

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 10:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li Rahip Anrew Brunson’ın 12 Ekim’de serbest bırakılmasıyla ilgili ABD ve Türkiye arasında bir anlaşma yapılmadığını fakat bu durumun iki ülke ilişkilerinin “iyi, hatta mükemmel” olabileceğine işaret ettğini belirtti.  Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye tarafından serbest bırakılan Rahip Andrew Brunson, bu öğleden sonra 14:30’da Oval Ovis’te benimle buluşacak.

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li Rahip Anrew Brunson’ın 12 Ekim’de serbest bırakılmasıyla ilgili ABD ve Türkiye arasında bir anlaşma yapılmadığını fakat bu durumun iki ülke ilişkilerinin “iyi, hatta mükemmel” olabileceğine işaret ettğini belirtti.
Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye tarafından serbest bırakılan Rahip Andrew Brunson, bu öğleden sonra 14:30’da Oval Ovis’te benimle buluşacak. Kendiyle tanışmak çok güzel olacak. Brunson, çok zor bir deneyim atlatan iyi bir Hristiyandır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yardımları için teşekkür ediyorum!
“Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için ABD ve Türkiye arasında bir anlaşma yapılmadı. Ben rehniler için anlaşma yapmam fakat ABD olarak minnettarız. Bu durum, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi, hatta mükemmel bir düzeye çıkaracak.”
Trump yaptığı bir diğer paylaşımda ayrıca, FoxNews’dan Kristin Fisher isimli bir gazetecinin, Brunson’ın serbest bırakılmasını “24 saatte bir Türk hapishanesinden Beyaz Saray’a” olarak tanımlamasını “harika” olarak değerlendirdi.

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