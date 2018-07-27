Trump ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri için tahminlerini açıkladı

İstanbul, 27 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD başkanlarının ekonomik veriler için açıklanmadan önce tahmin, yorumda bulunmama geleneğini yıktı ve bugün açıklanacak 2. çeyrek GSYH büyüme verileri için tahminlerini duyurdu.

Iowa ve Illionis'te katıldığı toplantılarda yaptığı konuşmalarda, "Birileri bugün yüzde 5.3 büyüme öngörüyor. Bunun olacağını düşünmüyorum" diyen Trump, "Eğer büyüme rakamının önünde bir '4' olur ise bundan mutlu oluruz. Eğer ilk rakam '3' olur ise, 3.8, 3.9, 3.7 de beni mutlu eder" dedi.

Trump konuşmasında, "Bunlar düşünülemez rakamlar. Eğer bu rakamları seçim kampanyam sırasında kullansaydım, abartmakta olduğumu söyleyenler çıkardı" dedi.

ABD Ticaret Bakanlığı ikinci çeyrek GSYH verilerine bugün Türkiye saati ile 15.30'da açıklayacak. Ekonomistler büyümenin yüzde 4.2 olmasını bekliyorlar.

