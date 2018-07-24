Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan gümrük vergilerinin "harika bir enstrüman" olduğunu söyledi ve müzakere masasında adil bir anlaşmaya varılamayan ülkelerin gümrük vergileriyle karşı karşıya olduklarını söyledi.
Trump Twitter paylaşımında şunları söyledi:
"Uzun yıllar boyunca bize adaletsizce davranmış olan ülkelerin hepsi Washington’a pazarlığa geliyor.
"Bunun aslında yıllar önce olması gerekiyordu ama dedikleri gibi ‘geç olsun güç olmasın!’.
"Gümrük vergileri harikadır!
"Ya ABD’ye adaletsizce davranmış olan bir ülke ticaret müzakerelerinde adil bir anlaşma için pazarlık yapar, ya da gümrük vergileriyle karşı karşıya kalırlar.
"Bu bu kadar basittir ve herkes birşeyler söylüyor.
"Unutmayın, biz herkesin çaldığı kumbarayız. Herşey ‘Harika’ olacak!" (Fotoğraflı)
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