Trump: Arjantin'in IMF ile yaptığı anlaşmayı destekliyorum

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Arjantin'i içinde olduğu zor zamanlarda ve ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmayı desteklediğini söyledi.
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Trump, "Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin liderliğine güveniyorum ve cari ekonomik zorlukları ile başa çıkmak için Arjantin'in parasal ve mali politikalarının güçlendirilmesi konusunda IMF ile yaptığı anlaşmayı destekliyorum" dedi.
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