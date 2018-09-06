Trump: Çin ile ticaret anlaşması yapmaya hazır değiliz

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - ABD Başkanı Donald Trmup, ABD'nin Çin ile ticari sürtüşmelerinin üstesinden gelecek bir anlaşma yapmaya henüz hazır olmadığını, ancak görüşmelerin süreceğini söyledi.
Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, "Çin ile müzakerelerde çok iyi iş çıkarıyoruz; ancak, onların istediği gibi bir anlaşma yapmaya biz henüz hazır değiliz. Çin ile konuşmayı sürdüreceğiz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e büyük saygı duyuyorum. Ancak şu anda bu anlaşmayı yapamayız" diye konuştu.
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