Trump, Çin'e yönelik tehditlerini sürdürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in, Amerikalı çiftçiler ve işçileri hedef alarak seçimleri etkilemeye çalışmasının işe yaramayacağını belirterek, "Çin’in anlamadığı şey ise bu insanların büyük vatanseverler olduğu ve Çin’in ABD’yi ticaret yoluyla suistimal ettiğini tamamen anladıkları... Onlar bu suistimali durduracak kişinin ben olduğumu da biliyorlar. Eğer Çin çiftçilerimizi ve işçilerimizi hedef alırsa büyük ve hızlı bir ekonomik misillemeyle karşılanır." ifadelerini kullandı.

Trump, Çin yönetiminin ABD’nin 200 milyar dolarlık ürününe daha gümrük vergisi getirmesine misillemeyle karşılık vermesinin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Çin’in kendisine sadık olduğu için çiftçileri ve işçileri hedef alarak açıkça seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığını belirten Trump, yaptığı iki ayrı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çin, çiftçileri ve işçileri bana sadık oldukları için hedef alarak seçimleri aktif olarak etkilemeye çalıştığını açıkça beyan etti. Çin’in anlamadığı şey ise bu insanların büyük vatanseverler olduğu ve Çin’in ABD’yi ticaret yoluyla suistimal ettiğini tamamen anladıkları... Onlar bu suistimali durduracak kişinin ben olduğumu da biliyorlar. Eğer Çin çiftçilerimizi ve işçilerimizi hedef alırsa büyük ve hızlı bir ekonomik misillemeyle karşılanır."