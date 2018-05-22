Trump Çin'le müzakerelerden memnun değil

ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin gidişatıyla ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Hayır, memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz, daha gidecek çok yolumuz var." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, ZTE'ye ilişkin bir anlaşmaya varılmadığını açıklamasının ardından WSJ haberinde yer alan anlaşma maddelerine benzer taleplerde bulunacağını söylemesi dikkati çekti.

Trump, "Bir milyar doların üstünde, bu 1,3 milyar dolar olabilir, oldukça büyük bir ceza getirilmesini tasavvur ediyorum. Yeni bir yönetim kuruluyla birlikte yeni bir yönetim ve çok çok katı kurallar getirilmesini düşünüyorum. Ayrıca, ekipmanlarının ve parçaların büyük bir bölümünü Amerikalı şirketlerden almalarının zorunlu olmasını istiyorum." diye konuştu.

Trump yönetimi, Çinli ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD hükümetinin İran yaptırımlarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satmasını yedi yıl süreyle yasaklamıştı.

