FİNANS

"Trump, Çin'le ticaret müzakerelerinde tatmin olmadı"

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 21:46 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ekonomik Konseyi Başkanı Larry Kudlow: - "Başkan (Donald) Trump, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerinde tatmin olmadı. Bunun üzerine Çin'e 200 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi. Tahminim, bununla ilgili duyuru çok yakında yapılacak"

Beyaz Saray Ekonomik Konseyi Başkanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le yürütülen ticaret müzakerelerinde "tatmin olmadığını" söyledi.

Kudlow, New York Ekonomi Kulübü'nde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Başkan Trump, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerinde tatmin olmadı. Bunun üzerine Çin'e 200 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi. Tahminim, bununla ilgili duyuru çok yakında yapılacak." ifadelerini kullandı.

Gümrük vergilerinin "itici bir güç" olduğunu savunan Kudlow, Trump yönetiminin ABD'ye hızlı ekonomik büyüme getirdiğini öne sürdü.

Kudlow, vergi kesintileri ve regülasyonların azaltılması sayesinde ABD ekonomisinin büyüme oranının arttığını kaydederken, ülkenin artan kamu açığının, hızlı büyüme ile çözülebileceğini belirtti.

Öte yandan Kudlow'ın açıklamalarının ardından New York borsasında endeksler düşüşünü sürdürürken, Nasdaq Teknoloji Endeksi'nin günlük kaybı TSİ 20.50'de yüzde 1'i aştı.

Trump yönetiminin bu hafta içinde ABD'nin Çin'den ithal ettiği 200 milyar değerindeki mallara yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesi ve ardından Pekin hükümetinin kısa süre içerisinde ABD'ye gümrük vergileriyle karşılık vermesi bekleniyor.

Washington yönetimi bugüne kadar Çin menşeili ürünlere 50 milyar dolar gümrük vergisi uygularken, iki hafta önce Trump "uygun gördüğü takdirde" Çin'e 267 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirebileceğini söylemişti.

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