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Trump Çinli şirketin yeniden açılmasına izin verdi

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 05:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli elektronik ve telefon ekipmanı üreticisi ZTE'ye getirilen yaptırımların iptal edileceğini ve şirketin yeniden faaliyete geçeceğine yönelik haberleri teyit etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çinli elektronik ve telefon ekipmanı üreticisi ZTE'ye getirilen yaptırımların iptal edileceğini ve şirketin yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ZTE'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığı yönündeki haberleri doğruladı.

Demokratların Çinli firmanın yeniden faaliyete geçmesine imkan tanıyacak anlaşmaya karşı çıkmasını eleştiren Donald Trump, art arda yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Senatör Chuck Schumer ve Obama yönetimi, telefon şirketi ZTE'nin hiçbir güvenlik kontrolü olmadan büyümesine izin verdi. Ben şirketi kapattım ve açılmasına yüksek seviyede güvenlik kontrolleri, yönetim ve yönetim kurulu değişikliği, Amerikalı parça kullanma zorunluluğu ve 1.3 milyar dolar ceza karşılığında izin verdim. Demokratlar şikayet etmek ve engellemekten başka hiçbir şey yapmaz. Onlar sadece kötü anlaşmalar yaptı (İran) ve sözde ticaret anlaşmaları tüm dünyada alay konusu."

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, hafta başında Washington ve Pekin hükümetlerinin söz konusu şirkete yönelik yaptırımların iptali için taslak anlaşma üzerinde uzlaşma sağladıklarını iddia etmişti. Trump'ın bu iddiayı aynı gün içinde yalanlamasına rağmen benzer haberler çıkmaya devam etmişti.

Son olarak ABD Ticaret Bakanlığının, ZTE'nin ABD'deki faaliyetlerine yeniden başlamasını sağlayacak anlaşmayı Kongreye sunduğu iddia edilmişti.

Trump yönetimi, Çinli şirket ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD hükümetinin İran yaptırımlarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satmasını 7 yıl süreyle yasaklamıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump ZTE

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