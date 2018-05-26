Trump Çinli şirketin yeniden açılmasına izin verdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çinli elektronik ve telefon ekipmanı üreticisi ZTE'ye getirilen yaptırımların iptal edileceğini ve şirketin yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ZTE'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığı yönündeki haberleri doğruladı.

Demokratların Çinli firmanın yeniden faaliyete geçmesine imkan tanıyacak anlaşmaya karşı çıkmasını eleştiren Donald Trump, art arda yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Senatör Chuck Schumer ve Obama yönetimi, telefon şirketi ZTE'nin hiçbir güvenlik kontrolü olmadan büyümesine izin verdi. Ben şirketi kapattım ve açılmasına yüksek seviyede güvenlik kontrolleri, yönetim ve yönetim kurulu değişikliği, Amerikalı parça kullanma zorunluluğu ve 1.3 milyar dolar ceza karşılığında izin verdim. Demokratlar şikayet etmek ve engellemekten başka hiçbir şey yapmaz. Onlar sadece kötü anlaşmalar yaptı (İran) ve sözde ticaret anlaşmaları tüm dünyada alay konusu."