Trump, DTÖ kurallarına uymamanın yolunu arıyor

Walters, Trump'ın ülkeler arasındaki dengesiz gümrük vergilerinden rahatsızlık duyduğunun bir sır olmadığını belirterek, "Başkan Trump, ekibinden dengesizlikleri iyileştirecek ve ülkelere tarifelerini indirme teşviki sağlayacak fikirler geliştirmelerini istedi." ifadelerini kullandı.

Haberde, Beyaz Saray sözcülerinden Lindsay Walters'ın DTÖ'nün kurallarına uyulmamasıyla sonuçlanabilecek tasarıyla ilgili yanıtlarına da yer verildi.

Tasarı ayrıca, yine DTÖ'nün daha önceden kabul edilen gümrük vergisi tavanlarının aşılamaması kuralının göz ardı edilebilmesinin önünü açıyor.

Amerikalı basın kuruluşu Axios'un haberine göre, Trump'ın direktifi üzerine hazırlanan "ABD Adil ve Karşılıklı Tarifeler Yasası" başlıklı tasarı, Beyaz Saray'a gümrük tarifelerini istenilen zaman ve şekilde değiştirme hakkı tanıyor.

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) en önemli kurallarını göz ardı etmesini sağlayacak bir yasa tasarını değerlendirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'ın basına sızan tasarı taslağını Kongre'ye gönderme hazırlığında olmadığını vurgulayan Walters, bu nedenle iddiaların haber niteliği taşımadığını savundu.

Walters'ın bu açıklamaları, Axiom'un ele geçirdiği tasarının, Trump tarafından değerlendirildiğinin teyidi olarak yorumlandı.

- DTÖ'den çıkmaktan farkı yok

Uluslararası ticaret uzmanları, DTÖ'nün en önemli kurallarından ikisine uyulmamasının, kuruluşun üyeliğinden teknik olarak çıkmaktan farkı olmayacağına işaret ediyor.

Bu nedenle, Kongre'nin Beyaz Saray tarafından hazırlanan söz konusu yasa tasarısını onaylamasına fazla ihtimal verilmiyor.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, geçen hafta, Trump'ın ülkesini DTÖ'den çekmek istediğine yönelik iddiaları "yanlış ve abartılı" olarak nitelendirmişti.

