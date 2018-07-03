Trump: Dünya Ticaret Örgütü'nün değişmesi gerek

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) "değişmesi gerektiği" uyarısı yaptı ve böyle olmadığı durumda "ABD'nin birşeyler yapacağını" söyledi.
Hollanda Başbakanı Mart Rutte ile görüşmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD'nin WTO'dan çekilmeyi planladığı haberlerini yalanladı; ancak, WTO'nun uygulamalarını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.
"Dünya Ticaret Örgütü ABD'ye çok kötü şekilde davranıyor ve bunu değiştireceklerini umuyorum" diye konuşan Trump, "Şu an için hiçbir şey planlamıyoruz; ancak, WTO'nun ABD'ye uygun şekilde davranmaması durumunda birşeyler yapacağız" diye konuştu.
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