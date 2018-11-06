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Trump: Dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemem

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran petrolüne yaptırımları kademeli olarak uygulamak istediğini söyledi ve "Dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemem" dedi.

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran petrolüne yaptırımları kademeli olarak uygulamak istediğini söyledi ve "Dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemem" dedi.
Trump seçim kampanyası etkinliğine gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Petrole gelince, o çok ilginç. Bugüne kadarki en sert yaptırımları getirdik fakat petrol konusunda biraz yavaş gitmek istiyoruz, çünkü dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemem" dedi.
Trump ayrıca "Bunun İran ile bir ilgisi yok, İran'ın petrolünü (ihracatını) hemen sıfıra indirebilirim ancak o zaman piyasalarda bir şoka neden olur. Petrol fiyatlarının yükselmesini istemem" diye ekledi.

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