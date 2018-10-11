FİNANS

Trump, Fed Başkanı Powell'ı kovmayacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 20:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Fed Başkanı Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediği) Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kendisini hayal kırıklığına uğratmasına karşın görevden almayacağını söyledi.

Trump, göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'i hedef alan açıklamalarına devam ediyor.

New York borsasında son günlerde yaşanan sert kayıplardan Fed'i sorumlu tutan Trump, "Bunun, Fed'den ve faiz oranlarından kaynaklanan bir düzeltme olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump, ayrıca Fed Başkanlığına atadığı Jerome Powell'ı çok "katı" olmakla itham ederken, bankanın faiz artırımlarına devam ederek hata yaptığını savundu.

Güçlü doların Amerikan şirketlerinin işini zorlaştırdığını vurgulayan Trump, Fed Başkanı Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını verdi.

Başkan Trump dün de Fed'i eleştirirken "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadesini kullanmıştı.

- New York borsasında deprem

New York borsası, çarşamba günü son dönemlerin en kötü performansını gösterirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 4'ün üzerinde düşüşle son 2 yılın, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri ise sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,29 azalışla son 8 ayın en büyük kayıplarını vermişti.

Dow Jones ve Standard&Poor's 500 endeksleri bugün de satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

PARTNERSevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!Sevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirimOrdu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim
Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştıTürkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump Fed Başkanı Jerome Powell

En Çok Okunan Haberler

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

İki ili birbirine bağlayacak olan Zigana Tünelinde sona yaklaşılıyor

İki ili birbirine bağlayacak olan Zigana Tünelinde sona yaklaşılıyor

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim

Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı

Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı

Nielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değişti

Nielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değişti

Dünyanın en popüler meyvesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Dünyanın en popüler meyvesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Müzikseverler yeni JBL GO+ kablosuz hoparlörle buluştu

Müzikseverler yeni JBL GO+ kablosuz hoparlörle buluştu

ATAMALAR - Shell, arabam.com, Danone, Diversey, Hizza Pizza, Marsh

ATAMALAR - Shell, arabam.com, Danone, Diversey, Hizza Pizza, Marsh

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.