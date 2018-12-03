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"Trump, Fed Başkanı'nın yorumlarını sevdi"

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 20:11 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin: - "Başkan (Trum), Powell’ın (Fed Başkanı) yorumlarını sevdi" - "Bunu (ABD-Çin ateşkesi) gerçek bir anlaşmaya çevirebileceğimizden çok umutluyum"

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamalardan memnun olduğunu söyledi.

Mnuchin, CNBC’ye verdiği mülakatta, ABD ekonomisindeki son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğuna" yönelik açıklamalarının, ABD Başkanı Trump’ı memnun ettiğini belirten Mnuchin, "Başkan, Powell’ın yorumlarını sevdi" ifadesini kullandı.

Powell’ın açıklamaları, Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği şeklinde değerlendirilirken, piyasalarda yarattığı iyimserlik özellikle hisse senedi fiyatlarında sert yükselişe neden olmuştu.

Söz konusu açıklamaların, Trump'ın Fed'i son aylarda "faiz artırmaya devam ederek hata yaptığı ve ekonomi için büyük risk teşkil ettiği" gerekçesiyle eleştirmesinin ardından gelmesi dikkati çekmişti.

- "Gerçek bir anlaşmaya çevirebileceğimizden çok umutluyum"

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Başkan Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in hafta sonu G20 Zirvesi’nde yaptığı görüşmede iki ülke liderinin gümrük vergilerinde karşılıklı arttırmasıyla ortaya çıkan ticaret savaşında 90 gülük ateşkes uygulama kararını değerlendirirken, iki liderin ticaret konusunda birbirini çok iyi anladığını vurguladı.

Mnuchin, müzakerelerin 90 günlük ateşkes boyunca daha yapıcı bir ortamda süreceğini belirtirken, "Bunu (ABD-Çin ateşkesi) gerçek bir anlaşmaya çevirebileceğimizden çok umutluyum." dedi.

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