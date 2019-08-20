Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

İstanbul, 20 Ağustos (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 100 baz puan düşürmeyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti ve "bir miktar parasal gevşemeye gidilmesi" gerektiğine inandığını vurguladı.

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "Fed faizi, oldukça kısa bir süre içinde en az 100 baz puan düşürülmeli ve bununla birlikte belki de bir miktar parasal gevşemeye de gidilmeli" dedi.

Trump ayrıca "doların dünyanın diğer kısımlarına zarar verecek kadar güçlü olduğu"nu savundu ve şöyle dedi:

“Ekonomimiz Jay Powell ve Fed’in korkunç vizyon eksikliğine karşın çok güçlü. Ancak Demokratlar 2020 Seçimi’ni kazanmak amacıyla ekonomiyi kötü emellerine alet etmeye çalışıyorlar. Çok bencilce!" (Fotoğraflı)

