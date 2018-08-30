FİNANS

Trump "federal çalışanları"nın zammını iptal etti

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

ABD federal hükümeti çalışanlarının gelecek yılın ocak ayında alacakları yüzde 2,1'lik zam oranının iptal edildiği bildirildi

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümet çalışanlarına gelecek sene yapılacak ücret zammını iptal ettiğini duyurdu.

Trump'tan ABD Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarına gönderilen ve Beyaz Saray tarafından yayınlanan mektupta, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Mektupta, ABD federal hükümeti çalışanlarının gelecek yılın ocak ayında alacakları yüzde 2,1'lik zam oranının iptal edildiği belirtilirken, zammın iptali sayesinde federal bütçeye 25 milyar dolar katkı sağlanacağı kaydedildi.

Öte yandan, Trump'ın bu ayın başında onayladığı yaklaşık 700 milyar dolarlık savunma bütçesinde, ABD ordusu personeline gelecek yıl yüzde 2,6 zam yapılması yer alıyor.

Ayrıca, Trump'ın vergi oranlarını indirme ve harcama planları kapsamında ABD'nin bütçe açığının gelecek 10 yılda yaklaşık 1 trilyon dolar artması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump federal hükümet çalışanları ücret zammı

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