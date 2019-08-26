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Trump: G7 Zirvesi tam anlamıyla başarılı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 19:29 | Son Güncelleme

Fransa’nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump,  katılımcı ülkelerin görüşülen konularda tam bir “birlik” içinde olduklarını ve G7 Zirvesi’nin “tam anlamıyla başarılı” olduğunu söyledi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - Fransa’nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, katılımcı ülkelerin görüşülen konularda tam bir “birlik” içinde olduklarını ve G7 Zirvesi’nin “tam anlamıyla başarılı” olduğunu söyledi.
Ticaret konusunda konuşan Trump, Çin’in bir ticaret anlaşması imzalamak konusunda samimi olduğunu düşündüğünü, ancak ticaret anlaşmasının ABD lehine değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Çin Devlet Başklanı Xi Jinping’in akıllı biri olduğunu düşündüğünü ve ek gümrük vergileri nedeniyle üç milyon vatandaşının işsiz kalmasına izin vermeyeceğini söyleyen Trump, Çin’in bir "ticaret anlaşması imzalamaktan başka şansı olmadığını" vurguladı ve bunu bir tehdit olarak söylemediğini ekledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de "uygun koşullar" altında görüşmek istediğini belirten Trump, İran’ın büyülk bir potansiyeli olduğunu, ancak ülkeyi nükleer silahlar ve balistik füzeler olmadan görmek istediğini vurguladı ve bu sözlerinin "bir rejim değişimi isteğine işaret etmediğini" söyledi. Trump ayrıca İran Nükleer Anlaşması’nın ABD için “kötü bir anlaşma” olduğunu ekledi.
Macron da konuşmasında, G7 Zirvesi’nde katılımcı ülkelerin ticaret kurallarını değiştirmeye hazır olduklarını söyledi. Vergi sisteminin yenilenmesi gerektiğini ve böylece kimsenin haksızlığa uğramaması gerektiğini belirten Macron, ABD'li teknoloji firmalarını etkileyen vergiler konusunu çözme konusunda kararlı olduğunu söyledi.
Çin’in fikri mülkiyetler konusunda daha “özenli” olması gerektiğini ifade eden Macron, Çin yönetiminin ortaya çıkan anlaşmazlıkları hızla çözmesi gerektiğini söyledi.
Macron ayrıca, İran Nükleer Anlaşması’nın kimi engel ve kusurları olduğunu, İran konusunda sadece bir “yol haritası”nın oluşturulduğunu ve ABD ile İran’ın müzakere masasına oturmaları için çabaların sürdüğünü ekledi.

Görüntü Dökümü
- ABD BAşkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak basın toplantısından görüntüler.

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