Trump: G7 Zirvesi tam anlamıyla başarılı oldu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - Fransa’nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, katılımcı ülkelerin görüşülen konularda tam bir “birlik” içinde olduklarını ve G7 Zirvesi’nin “tam anlamıyla başarılı” olduğunu söyledi.

Ticaret konusunda konuşan Trump, Çin’in bir ticaret anlaşması imzalamak konusunda samimi olduğunu düşündüğünü, ancak ticaret anlaşmasının ABD lehine değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Çin Devlet Başklanı Xi Jinping’in akıllı biri olduğunu düşündüğünü ve ek gümrük vergileri nedeniyle üç milyon vatandaşının işsiz kalmasına izin vermeyeceğini söyleyen Trump, Çin’in bir "ticaret anlaşması imzalamaktan başka şansı olmadığını" vurguladı ve bunu bir tehdit olarak söylemediğini ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de "uygun koşullar" altında görüşmek istediğini belirten Trump, İran’ın büyülk bir potansiyeli olduğunu, ancak ülkeyi nükleer silahlar ve balistik füzeler olmadan görmek istediğini vurguladı ve bu sözlerinin "bir rejim değişimi isteğine işaret etmediğini" söyledi. Trump ayrıca İran Nükleer Anlaşması’nın ABD için “kötü bir anlaşma” olduğunu ekledi.