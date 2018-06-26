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Trump, Harley-Davidson'u tehdit etti:

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 17:20 | Son Güncelleme

“Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli. Şirketin çalışanları ve müşterileri yönetime halihazırda çok kızgın. Eğer yurtdışına giderlerse, izleyin, bu sonun başlangıcı olur. Teslim olup vazgeçerler. Aura kaybolur ve hiçbir zaman olmadığı kadar vergi öderler”

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson’ın Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurtdışına taşımasına karşı çıkarak, “Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli” dedi.

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Harley-Davidson’ın Avrupa Birliği’nin (AB) geçen cuma hayata geçirdiği gümrük vergilerinden ötürü aldığı kararı eleştirmeye devam etti.

Şirketin çalışanlarının ve müşterilerinin çok kızgın olduğunu iddia eden Trump, “Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli. Şirketin çalışanları ve müşterileri yönetime halihazırda çok kızgın. Eğer yurtdışına giderlerse, izleyin, bu sonun başlangıcı olur. Teslim olup vazgeçerler. Aura kaybolur ve hiçbir zaman olmadığı kadar vergi öderler” ifadelerini kullandı.

Trump, dün gece saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda ise şirketin kararının kendisini şaşırttığını belirterek, şunları kaydetmişti:

“Tüm şirketler arasında Harley-Davidson’ın teslim bayrağını açan ilk şirket olmasına şaşırdım. Ben onlar için çok savaştım. Nihayetinde bize ticarette zarar veren AB’ye - 151 milyar dolar açık - sattıklarının vergisini onlar ödemeyecekler. Vergiler Harley için sadece bir mazeret. Sabırlı olun”

Uzmanlar, Trump'ın bu paylaşımlarını, AB'nin misilleme tarifelerinden olumsuz etkilenecek şirketleri üretimlerini yurtdışına kaydırmaktan alıkoyma çabası olarak değerlendirdi.

AB, Beyaz Saray'ın çelik ve alüminyum vergilerine karşılık motosiklet, yat, tekne, tüp, mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör ve çelik gibi yüzlerce Amerikan menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya 22 Haziran'da başlamıştı.

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- Bir Harley-Davidson'ın maliyeti 2 bin 200 dolar artacak

Harley-Davidson, haftanın ilk gününde, AB'nin Beyaz Saray’ın çelik ve alüminyum vergilerine karşılık olarak uygulamaya başladığı gümrük vergilerinden etkilenmemek için Avrupa pazarına yönelik üretimini ABD dışına çıkarma kararı aldığını ilgili otoritelere bildirmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, AB'nin getirdiği yeni tarifeler nedeniyle AB'ye ihraç edilen Harvey-Davidson motosikletlere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 6'dan yüzde 31'e çıktığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle motorsikletlerin birim maliyetinin 2 bin 200 dolar artacağı kaydedilmişti. Harley-Davidson'ın New York borsasında işlem gören hisseleri, dünü yüzde 6 civarında kayıpla tamamladıktan sonra bugün de yüzde 2 geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
AB ABD Başkanı Donald Trump gümrük vergisi Harley-Davidson

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