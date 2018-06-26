Trump, Harley-Davidson'u tehdit etti:

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson’ın Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurtdışına taşımasına karşı çıkarak, “Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli” dedi.

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Harley-Davidson’ın Avrupa Birliği’nin (AB) geçen cuma hayata geçirdiği gümrük vergilerinden ötürü aldığı kararı eleştirmeye devam etti.

Şirketin çalışanlarının ve müşterilerinin çok kızgın olduğunu iddia eden Trump, “Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli. Şirketin çalışanları ve müşterileri yönetime halihazırda çok kızgın. Eğer yurtdışına giderlerse, izleyin, bu sonun başlangıcı olur. Teslim olup vazgeçerler. Aura kaybolur ve hiçbir zaman olmadığı kadar vergi öderler” ifadelerini kullandı.

Trump, dün gece saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda ise şirketin kararının kendisini şaşırttığını belirterek, şunları kaydetmişti:

“Tüm şirketler arasında Harley-Davidson’ın teslim bayrağını açan ilk şirket olmasına şaşırdım. Ben onlar için çok savaştım. Nihayetinde bize ticarette zarar veren AB’ye - 151 milyar dolar açık - sattıklarının vergisini onlar ödemeyecekler. Vergiler Harley için sadece bir mazeret. Sabırlı olun”