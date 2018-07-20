Trump ikinci görüşme için Putin'i ABD'ye davet etti

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet etti. Beyaz Saray'a göre, ziyaretin sonbaharda gerçekleşmesi planlanıyor.
BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Twitter hesabından ziyaretle ilgili görüşmelerin başladığını duyurdu.
İki lider Pazartesi günü Helsinki'de bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin çok fazla ayrıntı paylaşılmamıştı.
Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum
Turkcell'den yeni ekonomi yönetimine transfer
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Buraya adeta turist yağıyor!
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum