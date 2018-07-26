"Trump ile Juncker görüşmesi ateşkes olarak nitelendirilebilir"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in yaptığı görüşmeden uzlaşı çıkmasının sevindirici olduğunu belirterek, bu görüşmenin bir ateşkes olarak nitelendirilebileceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, Trump ve Juncker görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, varılan uzlaşının sevindirici olduğunu ancak İran yaptırımları gibi ciddi görüş ayrılıklarının da devam ettiğini vurguladı.

Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarının, AB ve Çin üzerinde baskı yarattığını ve karşı önlemler almaya ittiğini belirten Zeytinoğlu, Trump ile Juncker arasındaki görüşmenin bir ateşkes olarak nitelendirilebileceğini aktardı.

Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Otomotiv dışındaki sanayi ürünlerinde tarife, tarife dışı engeller ve sübvansiyonların sıfırlanması, bürokratik engellerin azaltılması ve standartlarda diyalog başlatılmasına yönelik bir uzlaşı sağlandı. Bu geçici bir rahatlama sağlasa da, otomotiv sektörüne yönelik tarifelerin yükseltilmesi ihtimali hala var. Ayrıca AB, ABD'den daha fazla soya fasulyesi ve LNG alacağını da açıkladı. Trump'ın uyguladığı baskı sonuç vermiş gibi gözüküyor. Ancak hala çözümlenemeyen konular var ki bunların başında İran'a yaptırımlar konusu geliyor.