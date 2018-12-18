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Trump: Likiditeyi olduğundan daha fazla şıkıştırmayın

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 17:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerini, "Likiditeye hali hazırda olduğundan daha şıkışık hale gelmesine imkan vermeyin" diye uyardı.

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerini, "Likiditeye hali hazırda olduğundan daha şıkışık hale gelmesine imkan vermeyin" diye uyardı.
Trump, bugün başlayan ve iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde Fed yetkililerine seslendi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Fed'deki insanların bir hata daha yapmadan önce bugünkü Wall Street Journal'daki editör yazısını okuyacaklarını umuyorum. Aynı zamanda, likiditeyi hali hazırda olduğundan daha şıkışık hale gelmesine imkan vermeyin. Piyasayı hissedin, işi yalnızca anlamsız rakamlara bırakmayın; iyi şanslar" dedi.
Twitter üzerinden dün yaptığı açıklamada da Fed'in faiz artırımlarını eleştiren Trump, "Doların güçlü, neredeyse sıfır enflasyonun olduğu ve dünyanın çalkalandığı, Paris'in yandığı, Çin'in kötü durumda olduğu bir dönemde Fed'in yeni faiz artırımına gitmeyi değerlendirmesi bile inanılmaz" demişti.

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